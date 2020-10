Vrije basisschool de Wingerd in Terhagen weer open na quarantaine leerkrachten

Vorige week moest vrije basisschool De Wingerd in Terhagen bij Rumst de deuren sluiten omdat 2 leerkrachten positief waren getest op het coronavirus. Alle leerkrachten en medewerkers werden getest en gingen verplicht een week in quarantaine. "Doordat de school een week dicht moest, hebben wij de voorbije week vooral ingezet op afstandsleren", zegt directeur Peter Vervloet. "Gelukkig hadden we daar al wat ervaring in door de periode van voor de zomervakantie." De leerlingen van De Wingerd konden vorige week ook niet terecht in de buitenschoolse opvang van de gemeente. Vandaag komt daar dus verandering in.