Walter Grootaers stopt eind dit jaar als schepen en gemeenteraadslid in Lier

Eind december geeft hij de fakkel door aan zijn partijgenoot en raadslid Thierry Suetens, die hij ook veel succes wenst.

In 1994 werd de opperkreuner voor het eerst verkozen tot gemeenteraadslid in Lier, toen nog voor de partij LMM. In 2001 werd hij voor het eerst schepen in de coalitie VLDLMM/CVP. Tussen 2007 en 2013 leidde hij de Open VLD-fractie in de gemeenteraad. Sinds 2013 is hij weer schepen.

Grootaers is begin dit jaar 65 geworden. In maart kwam hij nog op de intensieve verzorging terecht, toen hij besmet was geraakt met het coronavirus. Intussen treedt hij wel weer op met De Kreuners. Die vieren dit jaar het 30-jarige bestaan van hun meest succesvolle album Hier en nu.