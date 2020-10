Wie wint de Nobelprijs voor literatuur? En mogen we weer controverse verwachten?

De Nobelprijs literatuur liep de laatste jaren sterk in de kijker, in negatieve zin. In 2016 was er wat stennis over de winnaar, singer-songwriter Bob Dylan, die zijn prijs pas maanden later kwam ophalen.

In 2017 barstte een schandaal los in de Zweedse Academie, het clubje van 18 leden dat de prijs toekent. De partner van een van de vrouwelijke leden werd veroordeeld wegens herhaalde verkrachtingen. Daarna bleek dat het Academielid ook informatie had gelekt. "Terzake" sprak daar begin dit jaar over met de Zweedse journaliste die de zaak aan het licht bracht en 18 gedupeerde vrouwen liet getuigen. Bekijk de reportage hier: