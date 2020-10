Windhoos in Kapellen en Brasschaat veroorzaakt heel wat schade: "Tuinmeubelen en trampolines vlogen in het rond"

Deze buurtbewoonster uit Kapellen was erg onder de indruk van de windhoos: "Plots begon het heel hard te regenen en te waaien en hoorden we een hele harde knal. We dachten eerst dat het een donderslag was maar bleek dat er in onze straat verschillende bomen zijn omgevallen. Eén boom viel vlak naast mijn auto gevallen. Aan onze voordeur stond een dakkapel die is volledig weg, die ligt onder de twee bomen. Bij een buur is een stuk van het dak weg. De wind was heel hevig, er was geen echte richting te bepalen. Er zijn tuinmeubelen en trampolines gaan vliegen, niet allemaal in dezelfde richting maar alles lag kris kras door elkaar. Bij onze buurvrouw is een boom op het tuinhuis gevallen. De brandweer is bij ons een boom komen versnijden, zodat we onze voordeur weer konden openen en de elektriciteit weer konden aanzetten. En ze zijn de straat komen vrijmaken."