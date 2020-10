Word archeoloog tijdens de archeologiedagen en ontdek oude munten en menselijke botten

Tijdens de archeologiedagen kan je ook archeologe Hadewijch Degryse ontmoeten. Zij bracht een menselijk bot mee naar de uitzending. "Het is een dijbeenbot dat gevonden is in Halle. Daar was een begraafplaats uit de 17de-18de eeuw met 270 skeletten. Door die botten te onderzoeken leren we veel over ziektes en over hoe de mensen leefden. Dit bot bijvoorbeeld is krom, dus de man had kromme benen en zo waren er nog wel in Halle. Ze noemden dat de Engelse ziekte, een gevolg van een tekort aan vitamine D door slechte voeding of te weinig zonlicht."