Zes maanden cel, boete en jaar rijverbod voor chauffeur na dodelijk ongeval in Oostakker waarbij meisje van 16 omkwam

De familie van Nikita las tijdens de behandeling van het proces een emotionele brief voor. Het gezin is helemaal gebroken en kende twee zeer onmenselijk zware jaren. Vandaag werd het voor hen een dag erg bang afwachten. Om 9 uur stonden ze al klaar om de uitspraak te aanhoren, maar als enigen werden ze niet op de hoogte gebracht dat de uitspraak was uitgesteld naar een later uur.