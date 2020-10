1,25 miljoen euro vrijgemaakt voor Droogte Innovatie Fonds in Limburg

"De doelgroep die we willen aanspreken is heel ruim", vertelt Inge Moors. “Het kan gaan van lokale overheden tot onderzoeksinstellingen, vakorganisaties, praktijkcentra maar ook de landbouwers zelf mogen zeker een project indienen." Ook de thema’s zijn uiteenlopend. “Het kan klimaatadaptief zijn, bijvoorbeeld 'welke nieuwe gewassen kunnen tegen droogte?'” verklaart Inge Moors. “Maar ook waterbesparende projecten of projecten over alternatieve waterbronnen. ”