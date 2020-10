27.000 kippen levend verbrand in Voeren: "Door de rook en vlammen kregen de beestjes geen kans"

"In afwachting van de brandweer hebben we nog geprobeerd om met brandblussers de brand tegen te houden maar dat had geen zin", gaat de boerin verder. De brandweer werkte tot deze ochtend om de brand te blussen. De brand sloeg ook over naar een andere stal waar runderen stonden. "Die dieren hebben we naar buiten gejaagd. Maar ze waren in paniek en enkelen van hen hielden er ook ernstige brandwonden aan over", vertelt Piedboeuf-Lorquet. Een expert wordt nu ingeschakeld om de exacte oorzaak van de brand te achterhalen. "We zijn natuurlijk wel verzekerd maar dit zal een situatie van lange adem worden", sluit boerin Christelle af.