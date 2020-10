Advocaat brengt poederbrief naar politie Wichelen: "Riskant", zegt burgemeester

Burgemeester Kenneth Taylor heeft dan ook begrip voor de advocaat, maar zal hem aanspreken op zijn manier van reageren: "Als iemand een poederbrief krijgt, moet hij die laten liggen en de politie bellen. Er volgt dan een opgelegde procedure, om de brief zo veilig mogelijk te verwijderen. De advocaat is toch met de brief naar de politie gekomen. Zo kon hij twee plaatsen in gevaar brengen. Iedereen moest naar buiten en zowel zijn advocatenkantoor als het sociaal huis moesten afgesloten worden. Op dinsdag is het sociaal huis open tot 20u, dus het was er heel druk. De vorige poederbrieven die de advocaat kreeg, bleken telkens ongevaarlijk, maar je mag nooit risico's nemen. De civiele bescherming heeft de brief meegenomen, en kon pas na 4u vannacht uitsluitsel geven dat het ook nu om een ongevaarlijk poeder ging. Dan pas konden we ook het sociaal huis weer vrijgeven. We hebben alle begrip voor de situatie van de advocaat, maar zullen er hem wel over aanspreken," aldus de burgemeester.