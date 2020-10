Anonieme bieder telt ruim 27 miljoen neer voor skelet van T-rex “Stan”

Wie in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel is geweest, herinnert zich mogelijk nog het indrukwekkende dino-skelet van T-rex “Stan”. Het 4 meter hoge en 12 skelet dat in Brussel staat is echter een afgietsel. Het origineel staat vooralsnog in de VS South Dakota, waar het skelet van Stan in 1987 werd ontdekt, in de staat South Dakota, waar het dier zo’n 67 miljoen jaren geleden leefde.

Het geheel van de bijna 200 botten die werden opgegraven zijn nu verkocht door veilinghuis Christies. Het startbod was 3 miljoen dollar, maar de biedingen namen al snel sprongen naar 15, 20 en 25 miljoen dollar, om afgehamerd te worden op een recordbedrag 27,5 miljoen dollar (31,8 miljoen inclusief kosten). Dat is ruim het drievoud van het vorige recordbedrag, dat in 1997 werd neergeteld voor het skelet van T-rex “Sue”.

Wereldwijd zijn er maar een vijftigtal dergelijke skeletten opgegraven. Om ze toch in musea over de hele wereld te kunnen tentoonstellen worden er afgietsels van gemaakt. Van Stan werd een dertigtal afgietsels gemaakt, waarvan er dus één te bewonderen is in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. De echte “Stan” wordt nog tot 21 oktober tentoongesteld in bij Christies in New York.