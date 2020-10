Archeologiedagen tonen sporen van 30.000 jaar geleden in Ranst: "Hier hebben neanderthalers rondgelopen"

Volgens de wet moet er bij bepaalde grote werkzaamheden eerst archeologisch onderzoek gebeuren, maar vroeger werd dat niet gedaan. Zo is er volgens Bungeneers heel wat verloren gegaan. "Hier in Ranst zijn er bijvoorbeeld wel al wat 'bodemkundige accidenten" gebeurd de laatste decennia. Bij de aanleg van het Albertkanaal en de twee autosnelwegen is er heel wat op de schop gegaan zonder dat we het weten."

Er worden ook per toeval vondsten gedaan. "Zo is er in Broechem een man die bij het graven van een waterput een grafveld heeft gevonden uit de Merovingische periode. En dan blijkt dat Broechem, dat nu een kleine gemeente is waar amper iemand al van heeft gehoord, toen een van de belangrijkste grafvelden van heel Vlaanderen had."