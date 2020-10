AZ Jan Portaels in Vilvoorde opent opnieuw COVID-afdeling

In het ziekenhuis worden momenteel acht coronapatiënten verzorgd. Zondag is er nog een coronapatiënt overleden: "Er liggen inderdaad momenteel acht patiënten besmet met het coronavirus in ons ziekenhuis, en volgens het draaiboek opent er dan een aparte COVID-afdeling, met een capaciteit van 14 bedden", zegt woordvoerster Helena Polfliet. "Maar uiteraard is het ook mogelijk dat wanneer het aantal patiënten heel sterk stijgt, we ook een tweede afdeling zullen openen. Maar dat hangt dus allemaal af van de toename van het aantal patiënten de volgende weken."