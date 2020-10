Bedrijf uit Aalter lanceert videobellen via televisie in rusthuizen: “Met 1 druk op de knop kan een bewoner via de tv met familie bellen”

Veel rusthuisbewoners hebben de voorbije maanden tijdens de coronacrisis via de virtuele weg contact gehouden met hun dierbaren. Dat gebeurde meestal via bestaande apps op smartphone of computer (Skype, WhatsApp…). In sommige woonzorgcentra werden er “zorgtelefoons” ingezet om bewoners zonder digitale toestellen uit de nood te helpen. Dat systeem werkte wel maar voor sommigen was de drempel hoog en de werkdruk voor het personeel steeg omdat er vaak ondersteuning nodig was. Het IT-bedrijf 25-8 uit Aalter ontwikkelt al langer digitale diensten voor woonzorgcentra en komt nu met een eenvoudiger videobelsysteem. “Het werkt gewoon via de tv, die staat toch al op elke kamer”, zegt Tom Messiaen van 25-8.