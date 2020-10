Belgische voetbalbond deelt 10.000 zakwoordenboekjes uit : "Taalbarrière verkleinen op en naast het veld"

De voorbije jaren zagen de Belgische voetbalclubs het aantal niet-Nederlandstalige voetballers sterk toenemen. In de rand rond Brussel steeg dat aantal het voorbije jaar zelfs met ruim 30 procent. Heel wat clubs ondervinden dan ook moeilijkheden om te communiceren met de ouders of de spelers op en naast het veld.

De gratis zakwoordenboekjes moeten daar nu verandering in brengen: "We hebben ons natuurlijk enkel gefocust op voetbalwoorden", zegt Hedeli Sassi van de Belgische voetbalbond "Er staan ongeveer een 500-tal woorden in het woordenboekje en we hebben ze ingedeeld in verschillende thema's zoals 'naar de training gaan', en dan krijg je woorden die daarmee te maken hebben zoals een training, een potje, een bal. Maar ook andere thema's zoals 'in de kleedkamer', dan zie je bijvoorbeeld een douche, een kraan, een kapstok. Dus de thema's en de woorden zijn ingedeeld binnen de leefwereld van de voetbal."

Het boekje kreeg de naam "Aftrap" mee en heeft in totaal zo'n 10 korte hoofdstukken. De kleurrijke tekeningen er in en de spelelementen maken het heel toegankelijk. Er is ook een Franse variant van het boekje verkrijgbaar. De Rode Duivels en Red Flames zijn de peters en meters van het initiatief.