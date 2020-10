Björn Rzoska (Groen) hekelt Facebookpost van Bart Claes (VB) over Petra De Sutter: "Hij ontmenselijkt haar"

"Crazy Calvo (Kamerfractieleider van Groen Kristof Calvo, red.) mag dan geen minister zijn, hetgeen in de plaats komt is eigenlijk nog erger", schreef Claes. "Transgender Petra De Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse beschaving vernietigen en vervangen."