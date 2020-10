Grootste boomplantactie ooit start in Asse: "Als iedereen één boom plant, hebben we dubbel zoveel bos"

De eerste boom werd deze ochtend in Asse geplant door tuinarchitect Louis De Jaeger: "Het is de bedoeling om op het einde van het plantseizoen te kunnen zeggen dat we in Vlaanderen duizenden of miljoenen bomen hebben geplant, zoals Ethiopië of de Filipijnen. Die bomen komen op 75 hectare verspreid over 100 terreinen. Maar we doen ook een oproep aan iedereen om een boom te planten in z'n eigen tuin. We hebben in Vlaanderen evenveel privéterreinen als bos, elk zo'n 10 procent. Als iedereen één boom plant, dan hebben we bijna dubbel zoveel bos."