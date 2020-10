Guido Wijnen uit Bilzen vraagt meer aandacht voor borstkanker bij mannen: "De reactie die ik kreeg, was onwetendheid"

Guido Wijnen uit Bilzen voelde in 2017 een knobbeltje in zijn borst. Hij is toen onmiddellijk naar de dokter gegaan, die hem verder stuurde. Bij onderzoek is ontdekt dat hij borstkanker had. “De reactie van de mensen om mij heen, was onwetendheid”, zegt Guido. “Ik was verwonderd hoeveel mannen niet wisten dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen.” Guido voelt zich goed nu. “Ik heb me laten behandelen zoals ze ook bij een vrouw doen.” Hij moet nog regelmatig op controle gaan.

Guido wil dat er meer aandacht komt voor borstkanker bij mannen. “Bij de dokter zie je informatie over borstkanker bij vrouwen, maar over mannen vind je zo goed als geen informatie”, zegt hij. “Ik pleit ervoor dat mannen en vrouwen naast elkaar komen te staan.” Wanneer Guido op controle ging, was hij de enige man in de wachtzaal. En dat heeft voor misverstanden gezorgd. “Een ouder koppel tegenover me dacht dat ik op mijn echtgenote aan het wachten was. Ze dachten dat zij aan de beurt waren, terwijl ik dat in feite was.”