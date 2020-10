Brabantse Pijl zonder toeschouwers: "Normaal is dit een volksfeest, nu is het hier maar stil"

Vandaag is de 60ste editie van de Brabantse Pijl. Een editie in mineur, want door corona mogen er geen toeschouwers naast het parcours staan. Verder zal de wedstrijd in hoofdzaak langs het klassieke parcours verlopen. Op een aantal aanpassingen na, vertelt koersdirecteur Didier Laporte: "De start zal niet op de Grote Markt plaatsvinden zoals gewoonlijk maar wel vanop het Ladeuzeplein. Daar is geen publiek toegelaten. Ook het plaatselijke rondje in het centrum van Leuven is geschrapt."