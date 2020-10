Brussel haalt de coronateugels nog strakker aan: alle cafés en bars moeten een maand dicht

Het aantal coronabesmettingen in Brussel blijft de pan uitswingen. Het Gewest telt 540 nieuwe gevallen per dag. Na Madrid is Brussel zo de tweede meest besmette hoofdstad van Europa, bevestigde viroloog Steven Van Gucht daarstraks nog op de persconferentie van het Crisiscentrum. In alle Brusselse ziekenhuizen is al meer dan 15 procent van de bedden op intensieve zorg bezet door Covid-19-patiënten, in 2 ziekenhuizen ligt dat aandeel al boven de 25 procent.