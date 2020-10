Cercle Brugge blijft vragende partij voor nieuw, kleiner stadion

Er komen nieuwe gesprekken tussen het Brugse stadsbestuur en Club Brugge en Cercle Brugge. Zoals bekend wil Club Jan Breydel afbreken om er een nieuw stadion naast te bouwen. Maar Cercle wil in Jan Breydel blijven spelen zolang het geen nieuw, kleiner stadion heeft.

Voorzitter Vincent Goemaere van Cercle Brugge: "Ik heb de piste van het Kanaaleiland altijd open gelaten. Sommige mensen begrepen dat niet. Maar het komt nu goed van pas doordat de piste van de Blankenbergse Steenweg definitief weggevallen is. Ik wil niet voor mijn beurt spreken want ik weet dat het Kanaaleiland geen makkelijke piste is. Maar het lijkt me zeker de moeite waard om de zaak verder te onderzoeken."