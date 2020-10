Commissie Beter Onderwijs gaat van start

De commissie zal vanaf nu maandelijks vergaderen. "Op dit moment is de commissie bezig met een analyse van het onderwijs. Er wordt gekeken naar wat goed loopt, wat beter kan en wat we op welke termijn willen aanpakken", aldus Brinckman. "De laatste jaren is er in het onderwijs hard ingezet op onder meer persoonlijkheidsvorming, maar daardoor was er minder aandacht voor de leerinhoud, en dat zien we aan de PISA-resultaten. “We zullen daar met de commissie dan ook erg hard op inzetten." PISA staat voor Programme for International Student Assessment en is een internationaal vergelijkende test waarbij men kijkt naar het niveau van het onderwijs.