Meeste positieve tests, hoog aantal opnames en 3 gemeenten in landelijke top 3: waarom Brussels Gewest teugels aanhaalt

Tussen 29 september en 5 oktober zijn er in ons land elke dag gemiddeld 2.466 nieuwe (bevestigde) besmettingen bijgekomen. Dat is een stijging met 57 procent in vergelijking met de week ervoor. In het Brussels Gewest is het daggemiddelde sterker gestegen: met 62 procent. Daar zijn er in dezelfde periode elke dag gemiddeld 540,3 nieuwe besmettingen bijgekomen.

In de grafiek hieronder ziet u hoe het aantal (bevestigde) besmettingen in Brussel week na week toeneemt. Let u vooral op de sterke stijging in de laatste week: