"De Moskesstraat zal ons dorp Terlanen op de wereldkaart plaatsen"

De helling van de Moskesstraat is vandaag voor het eerst opgenomen in het parcours van de Brabantse Pijl. De steile kasseihelling in Terlanen bij Overijse zal ook deel uitmaken van het parcours van het wereldkampioenschap wielrennen in september volgend jaar. De mensen uit de buurt zijn trots op hun mooie holle weg. Dat bleek uit een reportage deze middag op Radio 2 Vlaams-Brabant.