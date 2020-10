Amerika maakt zich op voor debat tussen vicepresidentskandidaten

Normaal is zo'n debat tussen vicepresidentskandidaten een "enorme bijzaak", aldus VS-correspondent Björn Soenens. "Ze versterken of verzwakken hun kandidaat niet echt. Maar ze doen toch zo'n debat, want vicepresidenten moeten de president vervangen als die ziek wordt of uitvalt."

Maar bij deze presidentsverkiezingen is het voor de Amerikanen toch meer dan anders belangrijk om te weten wie die kandidaten-vicepresident zijn. "Huidig president Donald Trump is net ziek geweest en zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden is bijna 78 jaar en kan dus vroegtijdig uitvallen mocht hij verkozen worden", schetst Björn Soenens. "Vandaar dat er dus met argusogen naar het debat wordt gekeken."