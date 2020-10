Diensthoofd Intensieve Zorg UZA: "Volg alsjeblieft de nieuwe coronamaatregelen om ons te helpen"

"Ik heb er net een nachtdienst opzitten. We merken dat er duidelijk meer coronapatiënten zijn, maar het valt in het UZA al bij al nog mee", vertelt diensthoofd Intensieve Zorg Philippe Jorens in Start Je Dag. "We zitten gelukkig nog niet aan de aantallen van maart en april. Er ligt een handvol COVID-patiënten op de intensieve zorgen en een veelvoud op de reguliere afdelingen. We kunnen de coronadrukte de baas maar er zijn toch iets te veel gevallen om helemaal gerust te zijn."