Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (SP.A): "Gebruik je gezond verstand, we zetten niet naast iedereen een agent"

De nieuwe coronamaatregelen gaan vrijdag in, en gelden zeker voor een maand. In die periode valt de herfstvakantie: een periode waarin veel families of vrienden er samen op uit trekken, voor een weekendje weg bijvoorbeeld. Of zo'n familie- of vriendenweekend nog kan, laat Vandenbroucke in het midden.

"De mensen moeten de regels toepassen. Onder één dak op één moment mag je met niet meer dan vier mensen zijn, buiten je gezinsleden. Het is een kwestie van gezond verstand, en mensen zijn niet dom. Oudere mensen zijn meer kwetsbaar: let dus op met hoe kinderen zich gedragen tegenover oma en opa. Doe wat je doet, maar met respect voor de regels. Ga niet in groep rondhangen. Met 15 mensen afspreken om tegen een muur te hangen en te kletsen: dat is slecht idee."