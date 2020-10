Dries Mertens in quarantaine: vandaag al zeker niet tegen Ivoorkust  

De Rode duivels spelen de komende dagen drie wedstrijden. Vandaag nemen ze het in het Koning Boudewijnstadion op tegen Ivoorkust. Zondag spelen ze in Engeland en volgende week in IJsland voor de Nations League. Aangezien Dries Mertens nog in quarantaine zit in Italië, is zijn deelname aan de interlands onzeker.