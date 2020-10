Ecuador vraagt Interpol de in België wonende ex-president Correa op te pakken

Correa werd in april veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. De straf werd in september bevestigd. Hij werd ook beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering van een politieke tegenstander.

Sinds 2017 woont hij in ons land, hij is getrouwd met de Belgische Anne Malherbe. Ze ontmoetten elkaar tijdens hun studies in Louvain-la-Neuve. Hij was president van het Zuid-Amerikaanse land van 2007 tot 2017 voor de linkse partij Alianza PAIS.

Tijdens zijn presidentschap onderhield hij goede banden met Hugo Chavez, de overleden president van Venezuela. Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, kreeg bescherming van de ambassade van Ecuador in Londen, nadat hij dreigde uitgeleverd te worden aan de VS.

Een zogenoemde 'red notice' is een verzoek van een land om een gezocht persoon op te sporen en op te pakken, maar is niet hetzelfde als een aanhoudingsbevel. Tot dusver heeft de internationale politieorganisatie zich in dit dossier terughoudend opgesteld.