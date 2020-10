Een nieuw assortiment tuinkabouters!

De absolute nummer één in onze nieuwe collectie, waarvoor zich nu reeds een rij aan het vormen is in ons tuincentrum te Zoerle-Parwijs, is de kabouterversie van de beroemde en beruchte professor Van Ranst Marc. In zijn ene hand houdt hij het covid-19-virus, in zijn andere hand een spuit met vaccin. Natuurlijk draagt de heer Van Ranst Marc een mondmasker met de opdruk van een hamertje en een sikkeltje. En uiteraard is hij voorzien van een lange Pinocchio-neus! Wat die professor ons al heeft willen wijsmaken, dat willen wij daarmede uitdrukken.