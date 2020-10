Eind deze maand opent nieuwe Kringwinkel in Wijnegem: "Volledig coronaproof ingericht"

Op de Merksemsebaan in Wijnegem opent op 31 oktober een nieuwe kringwinkel. Een voormalige autogarage wordt momenteel omgebouwd tot kringwinkel, de tiende al in de provincie Antwerpen. Het is de eerste die helemaal voorbereid is op corona en andere virussen in de toekomst. Zo is er een vaste looprichting, voldoende afstand tussen de rekken en een scherm dat aangeeft hoeveel klanten er al in de winkel zijn.