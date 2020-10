Experten lovend over persconferentie van gisteren: "De stijlbreuk die we nodig hadden"

Ignace Glorieux sluit zich hierbij aan. “De persconferenties van Wilmès leken eindeloos te duren, er werd een boodschap gebracht die je in 10 minuten kon brengen. Terwijl er korte en krachtige peptalk nodig was in krachtdadige taal. Dat was er nu.”

“Deze regering heeft een perspectief, een mininister van Volksgezondheid die krediet heeft en door vriend en vijand gewaardeerd wordt. Dat is voorlopig allemaal positief”, gaat Glorieux verder. “Iedereen is het er over eens dat er een stijlbreuk is. Die nieuwe energie is ook iets wat we nodig hadden om de nieuwe maatregelen te doen naleven”.