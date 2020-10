Geestelijke gezondheidszorg: een speerpunt van het nieuwe beleid, maar tot welke prijs?

Het is ronduit ondenkbaar dat patiënten met een fysieke klacht of zware ziekte in dit land, even lang van hulp verstoken zouden zijn. Samana, dat binnen het christelijk ziekenfonds de belangen van chronisch zieken en mantelzorgers behartigt, onderstreepte daarom dat er op gewestelijk niveau minstens 1,6 miljard euro nodig is om de wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg weg te werken. Aangezien het kersverse Vlaamse regeerakkoord ‘maar’ 270 miljoen euro voor de sector begroot, is de kost bij voorbaat niet gedekt. Wie dat zal oplossen, durft niemand zeggen.