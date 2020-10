Gentse musea sturen gidsen naar scholen door corona: "Het wordt géén saaie powerpoint!"

Aline Van Nereaux is medewerkster van het S.M.A.K.-museum en geeft straks een les in middelbare school het Instituut van Gent: "Het wordt geen powerpoint en een dikke map, dat vinden we een beetje flauw", lacht Aline, "maar we laten een stuk van een kunstwerk zien dat op dit moment opgesteld is in het museum. Ik ga ook een aantal afbeeldingen, filmmateriaal en werken uit ons imaginair museum tonen. Dat laatste is een soort luisterspel." De leerlingen zullen even een oogmasker dragen zodat zij hun verbeeldings­kracht kunnen gebruiken.