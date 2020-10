Pedoseksuele babysitter uit Brugge werd 9 keer geblokkeerd op app door ouders, maar Gezinsbond wist van niets

De pedoseksuele babysitter uit Brugge moet 5 jaar naar de gevangenis, omdat hij 7 kinderen zou hebben aangerand. Hij werkte via de babysitapp van de Gezinsbond. Tom Joos van de Gezinsbond zegt dat de 9 gezinnen geen meldingen gedaan hebben van ongepast gedrag. “Dat waren eigenlijk blokkeringen, waardoor het gezin aangaf dat de babysitter niet bij het gezin past. Die informatie komt niet tot bij ons, wij kunnen dat niet zien, enkel de babysitter. Er is ons nooit gezegd dat er een pedofiele babysitter bij ons aan de slag was. Meestal zijn het banale redenen waarom iemand geblokkeerd wordt.”

Vraag is of de Gezinsbond de feiten niet had kunnen vermijden en de blokkeringen niet had moeten checken. “Wij vinden dit uiteraard een afschuwelijk verhaal en leven enorm mee met de ouders. Wij waren al bezig met het digitaal systeem te optimaliseren. Daar hoort ook een evaluatiesysteem bij. Op die manier kunnen wie die zogezegde kleinere signalen, die aan de basis kunnen liggen van grotere incidenten, mogelijk sneller detecteren”, besluit Joos.