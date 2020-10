Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad veroordeeld als criminele organisatie

Zeven topmensen van de Griekse extreemrechtse partij zijn schuldig bevonden voor het leiden van een criminele organisatie. Het vonnis werd onthaald met applaus in de rechtbank. 20.000 demonstranten, zowel voor- als tegenstanders, hadden zich verzameld voor de rechtbank in afwachting van de uitspraak. Na de uitspraak braken er verschillende relletjes uit tussen die demonstranten. 2.000 politiemensen zetten traangas en een waterkanon in om de menigte te bedwingen. Ondertussen is de situatie onder controle.