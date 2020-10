Hoe uw reep chocolade de toekomst van Ivoorkust kan bepalen

Het is natuurlijk ontzettend ironisch, zelfs cynisch dat een genotsproduct als chocolade enerzijds de basis is van een miljardenindustrie en anderzijds nog steeds gepaard gaat met extreme armoede, kinderarbeid en ontbossing van het regenwoud. Het besef dat dit anders moet en dat overheden hier een grote rol in te spelen hebben, lijkt groter dan ooit, zowel binnen de EU als in West-Afrika.

Het gebeurt niet elke dag dat de Europese Commissie hogere grondstoffenprijzen toejuicht. Maar dat is wel wat gebeurde na aankondiging van het Choc-OPEC. De Commissie startte een dialoog op met Ghana en Ivoorkust om een samenwerkingspact aan te gaan voor duurzame cacao. Met het grootste aantal consumenten en als belangrijkste thuishaven van de chocolade-industrie, is Europa een belangrijke stakeholder in de cacaosector.

Maar de regering hoopt duidelijk op bijval van de meer dan een miljoen cacaoboeren 1 die het land telt. Cacao is goed voor 40 % van de totale exportinkomsten van het land, en is daarom de economische bloedader van Ivoorkust. Op 1 oktober van dit jaar kregen de boeren van de president zelf te horen dat de cacaoprijs dit oogstseizoen ongeveer 21 % hoger ligt dan vorig jaar. Dat is nog steeds structureel te weinig om een leefbaar inkomen te verwerven, maar het betekent een grote opsteker voor cacaoboeren die de voorbije jaren vooral zwarte sneeuw zagen door structureel lage prijzen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.