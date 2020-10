Horeca in studentenbuurt Gent niet blij met nieuwe maatregelen: "Studenten zullen opnieuw meer kotfeestjes houden"

Caféuitbater Pascal heeft een zaak in de Overpoortstraat in Gent, in de uitgaansbuurt in de stad. Hij begrijpt dat er strengere maatregelen komen. "Het aantal besmettingen blijft stijgen, en het zal wel nog even duren vóór er een vaccin is. We proberen ons dus wel aan de regels te houden. Maar onze grootste omzet hebben we tussen 22.00u en 00u30, en dat zal nu tussen 22.00u en 23.00u zijn. Dat wordt een groot omzetverlies. Studenten zullen sneller kotfeestjes houden. Dat is nu ook al zo, want er mogen nu al niet meer dan 1.750 bezoekers binnen. "