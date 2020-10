Gouverneur Carina Van Cauter: "1 procent coronabesmettingen in Oost-Vlaanderen heeft met horeca te maken"

Als de horeca zo laag scoren, zijn die strenge regels dan wel nodig? "Ik denk dat de regel duidelijk helder is en algemeen: beperk het aantal nauwe contacten, want je kunt ook met je vrienden en familie op café gaan en daar hetzelfde veroorzaken wanneer je met een grote groep bent." En dat is een boodschap die ze volgens Van Cauter terecht hebben gebracht: "Het virus springt over wanneer je te kort bij mekaar komt. Hou dus die anderhalve meter afstand en beperk het aantal nauwe contacten. "

Maar zou de gouverneur dan niet liever aparte regels hebben voor de provincie? "Nee, dit zijn federale maatregelen in een crisissituatie. En dat betekent dat die voor het hele grondgebeid gelden, zonder onderscheid. We moeten er ons goed van bewust zijn dat het hele land getroffen is, de ene provincie al sterkter dan de andere. Maar het is niet de bedoeling dat wat op één plaats geldt, uitgevoerd wordt naar een andere provincie. Dus denk ik dat het goed is dat we de maatregelen met z'n allen respecteren."