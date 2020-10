Internationale Dag van de BorstkankerMAN: "Ga ook als man meteen naar de dokter wanneer je een knobbeltje voelt"

Kris kreeg 10 jaar geleden te horen dat hij borstkanker had, hij was toen 50. "Ik voelde knobbeltje in de buurt van mijn tepel. Ik was meteen gealarmeerd, ook omdat mijn broer 20 jaar geleden aan borstkanker is overleden", zegt Kris. "Het werd een lange tocht die voor veel vrouwen bekend in de oren klinkt. "Ik heb een mammografie en punctie moeten ondergaan, en daar bleek dan uit dat het om een kwaadaardige tumor ging."

Borstkanker bij mannen is eerder zeldzaam. "Dat heeft ook gevolgen voor de medische dienstverlening", zegt Kris. "Zo is medicatie vooral op vrouwen gericht, bijvoorbeeld op hormonaal vlak. Net omdat het zo weinig voorkomt bij mannen is er amper onderzoek naar en is er ook weinig of geen specifieke medicatie."