Is een café echt een broeihaard voor het coronavirus? Dit zeggen de cijfers en de experten

Toch geeft hij evenzeer aan dat in de meeste gevallen niet te achterhalen valt waar iemand besmet is geraakt, of via wie. "We proberen dat wel te becijferen, maar dat is heel relatief. Dat heeft alles te maken met de aard van dit virus. Je hebt een incubatietijd tot 14 dagen, dus dat is een heel lange periode waarin je besmet kunt zijn geraakt. Er lopen ook heel wat mensen rond zonder enig symptoom of ziekteverschijnsel: die kunnen andere mensen besmetten zonder het zelf te weten. Probeer dan maar eens na te gaan wie wie besmet heeft en waar dat gebeurd is."