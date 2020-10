Jonge koks en hoteliers vinden moeilijker stageplek door coronacrisis

Voor de opleiding duaal leren hotelreceptie was het probleem groter, want die leerlingen moeten over het hele jaar op een werkplek kunnen werken en in vele grote hotelketens is er door corona te weinig werk. "Daar was het dus lastiger zoeken", zegt Franky Malbranke van Hotelschool Ter duinen. “Voor de leerlingen van ons zevende jaar, die een specialisatie hotel volgen, waren er toch wat meer problemen. Wij hebben al jarenlang ervaring met een aantal grote ketens in de steden en daar zien we meer werkloosheid. We moesten nu polsen bij oud-leerlingen, kleinere hotels aan de kust, in Wallonië en in enkele kleinere steden."

In hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge zijn de stages maar in het tweede semester en de school voelt dat hun vaste stagegevers geïnteresseerd blijven. Vorig schooljaar zijn de stages door corona geschrapt, maar haalde Spermalie chefs naar de school om in hele kleine groepjes workshops met de leerlingen te doen.