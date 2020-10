Jongerenlijn "Awel" krijgt nu al meer oproepen dan tijdens eerste coronagolf

Awel, de hulplijn waarmee kinderen en jongeren kunnen bellen, chatten of mailen als ze met een vraag of een probleem zitten, heeft in september al meer oproepen ontvangen dan in maart van dit jaar, de eerste maand van de eerste coronagolf. Het aantal telefoons steeg van 1.700 in september 2019 naar 2.250 dit jaar. Het aantal chatberichten verdubbelde van 474 in 2019 naar 940 dit jaar.