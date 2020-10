Eeuwenoud kanon opgegraven op strand van Wenduine: "Waarschijnlijk van schip dat was vastgelopen"

Het kanon is 2,5 meter lang, 60 centimeter breed en weegt naar schatting 700 kilo. Volgens archeoloog Sven Van Haelst van het Vlaams instituut voor de Zee is het kanon zeker 400 jaar oud.

“Het kanon zit onder de corrosie, dus meer details hebben we nog niet", zegt hij. "We gaan eerst alle stappen doorlopen om het ding te conserveren. Dat gebeurt in gedemineraliseerd water. Later kunnen we dan eventuele stempels, makers of afkomst bepalen.”

Het kanon uit de 17e eeuw lag 5 meter diep onder het strand en vlak bij de vloedlijn. ”Hoogstwaarschijnlijk is het kanon afkomstig van een schip dat vastgelopen was op een zandbank. De locatie, kort bij de kust, wijst daar op. Als een schip vast liep, werd er toen zo veel mogelijk balast overboord gegooid om terug los te komen bij hoogwater. Dus ook zo’n kanon."