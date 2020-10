Tot 5 jaar cel na spectaculaire kluizenkraak in Antwerpen

De vijf mannen die in februari 2019 een spectaculaire kluizenkraak hebben gepleegd in een filiaal van BNP Paribas in Antwerpen, krijgen tot 5 jaar cel. Dat heeft de rechtbank van Antwerpen vandaag beslist. Volgens de rechtbank hadden de mannen een "meesterlijk plan" uitgewerkt: ze hadden twee tunnels gegraven en een kelderappartement in de buurt gehuurd.