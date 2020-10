Leuvense horeca over nieuwe coronaregels: "Dit is een nekschot"

De regering heeft beslist dat cafés vanaf vrijdag al om 11 uur 's avonds de deuren moeten sluiten. Opnieuw minder inkomsten voor café-uitbaters. Voor velen van hen komt de maatregel uit het niets. "Dit is een nekschot", zegt uitbater Karim van café Plaza op de Oude Markt in Leuven. "Ik betreur het dat we geen verwittiging hebben gekregen. Er is gewoon gezegd; dit gaan we doen, heel jammer. Ik had het gevoel dat we in Leuven goed bezig waren. Hoe ik het loon van mijn werknemers moet betalen aan het einde van de maand? Geen idee."