Limburgse gouverneur roept op om verstrengde maatregelen op te volgen 

"Op dit moment is het nog niet zo erg in Limburg", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Maar we moeten ook kijken naar de ons omliggende provincies. Als we kijken naar Vlaams-Brabant, Luik of Antwerpen, dan moeten we vaststellen dat er een tsunami op ons kan afkomen. Dus het is belangrijk om de maatregelen goed na te leven."