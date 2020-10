Limburgse parken zoeken oplossing voor beperkt aantal toegelaten vakantiegangers in vakantiehuisjes

Door de nieuwe coronamaatregelen mag je nog maar met vier mensen samenkomen. En dat geeft dus problemen voor grotere groepen die een vakantiehuis hebben geboekt. Dan wordt het moeilijk om afstand te houden. Bij Center Parcs, dat in Limburg parken heeft in Lommel en Peer, wordt daarom een oplossing gezocht voor die groepen. "Want bij ongeveer 5 procent van de boekingen gaat het om meer dan 6 volwassenen in één huis", vertelt Erwin Deseure van Center Parcs.

"Die mensen worden gecontacteerd. Misschien vallen ze binnen de nieuwe regeling en dan is er geen probleem. Als ze met te veel mensen zijn, want we hebben ook cottages voor 8 en 12 personen, dan zoeken we een oplossing. Dan gaan we voor hen bijvoorbeeld een extra bungalow reserven en bekijken we ook hoe we dat aan de beste voorwaarden kunnen doen."

"Wat ook opvalt", gaat Deseure verder, "is dat annulaties vooral van buitenlanders komen maar niet zozeer van Vlamingen. We hebben tegenwoordig ook meer Vlamingen op vakantie in onze parken dan buitenlanders omdat die laatste niet naar België willen of durven komen en omdat wij Vlamingen, steeds meer vakantie houden dicht bij huis."