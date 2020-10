Ludo Geurden van Horeca Vlaanderen: "Nieuwe maatregelen slag in het gezicht voor caféuitbaters" 

"Ik snap dat de maatregelen nodig zijn, maar het is heel vreemd dat ze dan eerst de maatregelen versoepeld hebben", klinkt bij de ene caféuitbater. "Overdreven" en "groot deel van mijn klanten kwijt", horen we bij anderen. De nieuwe maatregelen kunnen bij enkele caféuitbaters uit Hasselt op wel wat begrip, maar toch vooral teleurstelling rekenen. Vanaf vrijdag moeten cafés sluiten om 23 uur en mag je maar met vier aan een tafel zitten.

"Het is een slag in het gezicht van al die collega's", vindt ook Ludo Geurden, voorzitter van Horeca Vlaanderen. "We hebben ervoor gepleit om de nieuwe maatregelen bij iedereen in te voeren, dat álle cafés en restaurants (waar de huidige maatregelen blijven gelden, nvdr.) om 23 uur zouden moeten sluiten. Maar door de slechte coronacijfers is dat mislukt en dat is zeer spijtig, en niet echt eerlijk."

De horeca wordt voor een stuk gestraft", vervolgt de voorzitter. "Uit cijfers van de contacttracing blijkt dat de besmettingsgraad iets hoger lag in cafés dan in restaurants. Ik begrijp dus dat men een beslissing moest nemen. Het is spijtig dat de cafés daar de dupe van zijn geworden. We gaan de komende uren en dagen onderhandelen met de Vlaamse regering, om voor dit deel van de sector extra steunmaatregelen te verkrijgen."