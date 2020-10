Meer dan duizend werknemers van mondmaskerfabriek in Sri Lanka besmet met coronavirus

Zondag werd een positief geval gedetecteerd, waarna alle 1.700 personeelsleden van het bedrijf Brandix in de buurt van de hoofdstad Colombo een test moesten ondergaan. Van hen hebben er nu 1.026 positief getest.

Het gaat om de grootste coronacluster in het hele land. De meesten vertonen geen symptomen, zegt het bedrijf. Alle getroffen personeelsleden werden in quarantaine geplaatst. De overheid heeft extra maatregelen genomen, zoals een strengere avondklok in de wijken waar veel van de fabrieksmedewerkers wonen.

Eerder dit jaar leverde het bedrijf nog 200 miljoen mondmaskers voor de Verenigde Staten (zie tweet).