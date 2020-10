Filmwereld lijdt onder coronacrisis: nieuwe film Jan Verheyen uitgesteld, cinema's vrezen magere opkomst kerstvakantie

Het uitstel volgt op een internationale trend, waarbij filmmaatschappijen hun blockbusters naar volgend jaar schuiven. Door corona is het filmbezoek drastisch gedaald. Ze vrezen dat er te weinig mensen naar de cinemazaal zullen afzakken en de films financieel gaan floppen.

“De meeste Amerikaanse studio’s hebben alle films van dit jaar najaar gewoon doorgeschoven naar volgend jaar”, legt Jan Verheyen uit. “Als ik de film nu zou uitbrengen, riskeer ik terecht te komen in een bioscoopklimaat, dat momenteel ongunstig is. Het is een Catch-22: komen er geen mensen naar de cinema omdat er geen goeie films zijn of zijn er geen goeie films omdat er geen volk is?”